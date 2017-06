Politiet gjennomførte «kontrollert sprengning» nær USAs nye London-ambassade

Ambassadebygningen sør i London er ennå ikke tatt i bruk. Politiet rykket ut etter å ha fått meldinger om to forlatte kjøretøy.

– En kontrollert eksplosjon ble gjennomført rundt klokka 16.37 GMT. Eksperter er på stedet og området er sperret av. Ambulanser og brannmannskaper er på plass, het det i en uttalelse fra London-politiet.

Politiet opplyste kort tid etterpå at de to bilene ikke var mistenkelige, og at hendelsen ikke var knyttet til terror, melder Sky News.

(©NTB)