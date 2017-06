Ny pågripelse knyttes til angrepet på London Bridge

Mannen er mistenkt for blant annet planlegging av terrorhandlinger, opplyser britisk politi. Han ble pågrepet under en razzia på en adresse i forstaden Ilford øst i London, ikke langt fra Barking, der to av gjerningspersonene bodde.

Politiet er under økende press for å forklare hvorfor en av de tre gjerningsmennene, som alle ble skutt og drept kort tid etter at angrepet startet, havnet under radaren på tross av kjente forbindelser til ekstremister.

Tolv av dem som ble pågrepet i kjølvannet av lørdagens angrep, er siden sluppet fri. To menn er fortsatt i politiets varetekt.

IS hevder å stå bak angrepet på London Bridge og Borough Market, som skjedde under to uker etter at en selvmordsbomber drepte 22 mennesker i Manchester nord i England.

(©NTB)