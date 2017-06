FNs generalsekretær advarer mot global vannmangel

Generalsekretær António Guterres sa tirsdag at minst en firedel av verdens befolkning vil bo i land med «kronisk eller tilbakevendende» mangel på rent vann.

Han sa til Sikkerhetsrådet at presset på vanntilgang allerede øker i alle regioner og la til at tre firedeler av de 193 medlemslandene deler elver eller innsjøområder med sine naboland.

– Vann, fred og sikkerhet er uløselig knyttet. Uten effektiv styring av våre vannressurser, risikerer vi økt konflikt mellom samfunn og sektorer og økte spenninger mellom nasjoner, sa Guterres.

Generalsekretæren sa at FN er klare til å delta i forebyggende diplomati for å sørge for at kampen om vann ikke utløser konflikter.

Bolivias president Evo Morales, hvis land for tiden har formannskapet i rådet, bemerket at siden 1947 har det vært rundt 37 konflikter mellom land knyttet til vann.

– Hvis dagens forbruksmønster fortsetter uforminsket, vil to tredeler av verdens befolkning oppleve vannmangel som en daglig realitet innen 2025, tilføyde han.

Morales la videre til at i 2017 mangler mer enn 800 millioner mennesker tilgang til trygt drikkevann og mer enn 2,5 milliarder mennesker har ikke engang helt elementære sanitære forhold.

(©NTB)