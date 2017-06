EU-parlamentets leder tror Norge og EU kan samarbeide om brexit 

De kommende forhandlingene om brexit – britenes utgang fra EU – sto høyt på agendaen da statsminister Erna Solberg (H) møtte Tajani i Brussel onsdag formiddag.

– Det er mulig for oss å samarbeide om brexit. Vi har en felles interesse i å beskytte våre statsborgere som bor i Storbritannia, sa Tajani etter møtet.

Norge er ikke part i forhandlingene, men berøres likevel av dem fordi Norge er medlem av det indre marked, påpekte Solberg.

– Jeg pleier å si at det indre marked ikke vil ha 27 medlemmer, det vil ha 30 medlemmer. Når Storbritannia går ut, påvirkes vi direkte, sa hun.

Gjelder millioner

Norge ønsker å ha muligheten til å slutte seg til de avtalene EU etter hvert inngår med Storbritannia for det indre marked. EU skal ha vist forståelse for dette synet og har lovt tett dialog med Norge om forhandlingene.

– Det er viktig for oss å få på plass mekanismer som sikrer at det tas hensyn til alle land som er med i EØS, sa Solberg.

Om lag 20.000 nordmenn er bosatt i Storbritannia og 14.000 briter i Norge. Hvilke ordninger EU og Storbritannia får på plass for sine statsborgere, kan bli avgjørende også for disse.

Godt over tre millioner EU-borgere er bosatt i Storbritannia og én million briter i EU.

Godt forhold

Tajani skrøt av Norge da han møtte pressen sammen med Solberg. Ifølge ham er Norge en viktig partner som EU har et veldig godt forhold til.

Det er likevel ikke til å legge skjul på at folkevalgte i EU-parlamentet til tider har irritert seg kraftig over Norge. Blant annet har det opprørt folkevalgte fra flere land at Norge nekter fartøyer fra EU å fiske etter snøkrabbe i norske farvann.

Norge har også fått kritikk for høy toll på ost og kjøtt fra EU, og norsk oljeboring i Arktis har skapt stor debatt innad i parlamentet.

Tajani er likevel ikke redd for noen knute på tråden.

– Jeg er italiensk, og jeg mener det fins løsninger på alle problemer, sier Tajani til NTB.

– Jeg mener det også i disse spørsmålene er mulig å diskutere og finne gode løsninger, inkludert i fiskerispørsmål, legger han til.

Bærekraftsballen er med

Det var konferansen European Development Days som var hovedformålet med Solbergs besøk i EU-hovedstaden onsdag. Der skulle hun delta for å fremme FNs bærekraftmål.

Med seg hadde hun også en fotball med bærekraftmålene – lik den hun og de øvrige stats- og regjeringssjefene i Norden ble avbildet med i forrige uke. Bildet ble sett på som en spøkefull etterligning av bildet der USAs president Donald Trump sammen med Saudi-Arabias kong Salman og Egypts president Abdel Fattah al-Sisi holder hendene på en lysende globus.

I Brussel kan det bli nye bilder. Solberg sier til NTB at hun ikke er redd for å irritere Trump.

– Nei, jeg er ikke redd for det. Jeg antar at han har en humoristisk sans, sier hun.

