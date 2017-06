Domstol behandler sak som kan felle Brasils president

Saken behandles i en spesiell domstol i hovedstaden Brasília som har ansvaret for å vurdere gjennomføringen av brasilianske valg.

Sju dommere skal avgjøre om gjenvalget av tidligere president Dilma Rousseff i 2014 og hennes daværende visepresident Temer bør kjennes ugyldig på grunn av ulovlig valgkampfinansiering. Hvis valgresultatet annulleres, risikerer Temer å bli avsatt.

Han kan dermed lide samme skjebne som forgjengeren Rousseff, som ble avsatt i fjor. Rousseff ble stilt for riksrett etter anklager om misbruk av offentlige midler.

Flere anklager

Domstolen i Brasília holdt sin første høring tirsdag, og det ventes at dommerne vil begynne å stemme over saken onsdag.

I tillegg til denne rettsprosessen er Temer den siste tiden blitt utsatt for alvorlige beskyldninger om korrupsjon og aksept av bestikkelser. Brasils høyesterett har startet etterforskning av anklager om at presidenten har motarbeidet rettsvesenet.

Denne saken har bakgrunn i et lydopptak hvor Temer tilsynelatende diskuterer utbetaling av bestikkelser. Formålet skal ha vært å unngå at den fengslede tidligere lederen for «underhuset " i Brasils nasjonalforsamling, Eduardo Cunha, avslørte hemmeligheter knyttet til den massive korrupsjonssaken som kalles «operasjon bilvask».

Korrupsjonens historie

Hvis domstolen i Brasília konkluderer med at valgresultatet i 2014 skal annulleres, kan Temer anke kjennelsen. Saken kan også bli midlertidig stanset, noe som vil føre til at prosessen trekker ut i tid.

Selv er Temer overbevist om at domstolen ikke vil kaste ham ut av presidentkontoret.

– Temer skal ikke betale prisen for korrupsjonens historie i Brasil, sier hans advokat Gustavo Guedes.

En stor politistyrke hadde tatt oppstilling ved rettslokalet da den første høringen begynte tirsdag, men bare en liten gruppe demonstranter fra venstresiden hadde møtt opp.

Ender saken med at Temer må gå av, må den brasilianske nasjonalforsamlingen utpeke en ny president til å styre landet fram mot valget som skal holdes i 2018.

