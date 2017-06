Bakkestyrker rykker fram i Raqqa

Militsalliansen, som har støtte fra USA, tok seg tidlig onsdag inn i Al-Meshleb-bydelen øst i Raqqa, og sikret seg også kontroll over Harqal-festningen vest for byen, ifølge alliansen.

Nyheten kom dagen etter at SDF kunngjorde at Raqqa-offensiven nå er i gang, etter sju måneder med framrykking mot byen. Den USA-ledede koalisjonen har bistått med bombetokt fra lufta.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) fant det onsdag også sted harde kamper ved et militæranlegg om lag 2 kilometer nord for Raqqa.

En aktivist i gruppen «Raqqa blir i all stillhet slaktet», Abu Mohamed, sier til AFP at innbyggere i byen melder om bombing uten stans.

– Bombingen har pågått i to døgn og det har ikke vært pause i mer enn én time. Det er luftangrep, artilleriskyts og noen ganger raketter, sier han.

Innbyggerne opplever nå brudd på både på elektrisitets- og vannforsyning, og butikker er knapt åpne lengre, forteller han.

Raqqa ble inntatt av IS i 2014 og har fungert som ekstremistgruppens høyborg i Syria.

