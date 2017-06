Slaget om IS-byen Raqqa er i gang

– Vi erklærer begynnelsen på det store slaget for å frigjøre byen Raqqa, den angivelige hovedstaden for terrorisme og terrorister, sa SDF-talsmann Talal Sillo tirsdag.

Den kurdisk-dominerte opprørsalliansen støttes av den USA-ledede koalisjonen i Syria. Generalløytnant Steve Townshend tror styrkene har en langvarig og vanskelig kamp foran seg.

Samtidig mener han offensiven blir et kraftig tilbakeslag for IS' forestilling om et «kalifat» i områdene gruppa kontrollerer i Syria og Irak.

– Kamper i utkanten av byen

Medlemmer av SDF begynte å rykke fram mot Raqqa i november i fjor, og store områder rundt byen er allerede gjenerobret fra IS.

I forrige uke rykket militsstyrkene helt fram til selve byen, med støtte fra amerikanskledede luftstyrker.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder om harde kamper i utkanten av bydelen Mashlab i den østlige delen av Raqqa. I tillegg skal det ha brutt ut kamper i en tidligere syrisk militærbase nord for byen.

Tyrkisk misnøye

SDF består av en rekke kurdiske og arabiske milits- og opprørsgrupper. Men en stor del av soldatene kommer fra den hovedsakelig kurdiske militsgruppa YPG.

Dette har gjort Raqqa-offensiven svært upopulær i Tyrkia, hvor YPG regnes som en terrorgruppe. Tyrkiske myndigheter mener YPG er tilknyttet den tyrkisk-kurdiske geriljagruppa PKK.

NATO-landets statsminister, Binali Yildirim, sa tirsdag at Tyrkia vil «respondere» hvis den USA-støttede offensiven mot Raqqa truer Tyrkias sikkerhet.

Frykter mer terror

Raqqa var en av de første byene som ble erobret av IS i 2014. Byen har lenge fungert som en slags hovedstad for de ytterliggående islamistene.

I Irak har IS mistet kontrollen over nesten hele storbyen Mosul. Generalløytnant Steve Townshend tror det vil bli vanskeligere for IS å rekruttere nye medlemmer når gruppa har mistet sine viktigste byer både i Irak og Syria.

Professor Robert Egnell ved Försvarshögskolan i Sverige frykter IS vil satse mer på terrorangrep når det går dårlig på slagmarken i Midtøsten. De siste årene har IS hevdet å stå bak en rekke terroraksjoner i europeiske land.

Mandag kveld ble 21 sivile drept i et luftangrep utført av den USA-ledede koalisjonen i Syria, ifølge Syrian Observatory for Human Rights. Tirsdag formiddag meldte det statlige syriske nyhetsbyrået SANA at tolv personer ble drept i luftangrepet. Ofrene skal ha vært sivile som var i ferd med å forlate Raqqa i båter på elva Eufrat før SDF-styrkene gikk til angrep.

