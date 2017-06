Måling: 38 prosent i USA støtter Trumps klima-exit

Dermed ser det ut til at amerikanerne er blitt noe mer kritiske til Parisavtalen i løpet av det siste halvåret. I november viste to meningsmålinger at rundt 70 prosent mente at USA burde overholde avtalen.

Den nye målingen, som er utført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters, viser at over 70 prosent fortsatt mener USA bør iverksette «aggressive» tiltak for å begrense den globale oppvarmingen. 68 prosent svarer at USA bør lede den globale innsatsen for å takle problemet.

Men blant republikanske velgere er det nå et flertall som mener Trump gjorde rett da han erklærte at USA går ut av Parisavtalen. I fjor svarte et knapt flertall av republikanerne at USA burde bli værende i avtalen.

I forrige uke erklærte Trump at USA dropper klimaavtalen som ble vedtatt i Paris, hvis det ikke er mulig å forhandle fram bedre betingelser. Utmeldingen tar tid, og formelt vil ikke USA være ute av avtalen før det er gått nesten fire år.

