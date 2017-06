Fremdeles svært høy drapsrate i Brasil

– Det er som om en Boeing 737 styrtet hver eneste dag, sa Samira Bueno, direktør for Det brasilianske sikkerhetsforumet, som står bak rapporten sammen med Institute of Applied Economic Research (IPEA).

Den vedvarende høye drapsraten i det store landet med 200 millioner innbyggere gjelder særlig i befolkningsgruppene unge og mørkhudede, ifølge rapporten.

Antall drap økte fra 29,1 per 100.000 i 2014 til 29,8 i 2015, godt over de ti drapene per 100.000 som FN anser som en terskel for vold knyttet til et bestemt geografisk område.

– Det er helt uakseptabel at drapsraten ligger stabilt på 60.000 i året. Ofrene er for det meste unge og svarte og har lav utdannelse. Kanskje det er derfor det brasilianske samfunnet og staten ikke er så interessert i å sette i verk effektive tiltak for å unngå disse tapene, sier IPEA-forsker Daniel Cerqueira.

Mer enn 318.000 mennesker i alderen 15 til 29 år ble drept i Brasil mellom 2005 og 2015. I 2015 var tallet 31.264, eller 54,1 prosent av det samlede antallet. Den siste rapporten viste at 71 prosent av dem var mørkhudede.

