FN: IS har drept 163 i Mosul

- I går informerte mine ansatte meg om at det er funnet døde irakiske kvinner, barn og menn i gatene i området al-Shira vest i Mosul. Minst 163 mennesker er skutt og drept av IS for å hindre dem fra å flykte, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein.

Ifølge FN skal samtlige av drapene ha blitt begått torsdag 1. juni (©NTB)