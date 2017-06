Trump med nytt angrep på Londons ordfører

– Patetisk unnskyldning av London-ordfører Sadiq Khan som måtte tenke raskt etter sin «ingen grunn til å være bekymret»-uttalelse, skrev Trump på Twitter mandag.

Det var andre gang på 48 timer etter terrorangrepet i London at USAs president langet ut mot Londons ordfører.

Mandagens utspill fra Trump kom etter at Khan hadde sagt til Londons innbyggere at «det ikke er grunn til å være bekymret over økt politinærvær i dagene som kommer». Trump tok Khans ord ut av sammenheng og tvitret søndag at «minst 7 er drept og 48 såret i terrorangrep og Londons ordfører sier det ikke er grunn til å være bekymret!".

I en uttalelse sendt fra Khans kontor søndag ettermiddag, het det at «Londons ordfører har viktigere ting å gjøre enn å svare på Trumps feilinformerte tweet som med hensikt tar hans (Khans, red.anm.) oppfordringer til London-boerne ut av sammenheng».

