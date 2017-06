Montenegro er blitt NATOs 29. medlemsland

Montenegros utenriksminister Srdjan Darmanovic leverte de formelle tiltredelsespapirene under en seremoni i det amerikanske utenriksdepartementet mandag ettermiddag.

Dermed er det lille Balkan-landet blitt NATOs 29. medlemsland.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier alliansen vil tjene på Montenegros kunnskaper om situasjonen på Balkan.

– Montenegros tiltredelse er bra for Montenegro. Den er også bra for stabiliteten vest på Balkan. Og den er bra for internasjonal fred og sikkerhet, sa Stoltenberg.

Det er første gang på åtte år at NATO har fått et nytt medlemsland.

– Dette er en historisk begivenhet for et land og en nasjon som har holdt ut gjennom store prøvelser på 1800- og 1900-tallet for å forsvare retten til fritt liv, retten til å bestemme over vår egen framtid, å bli anerkjent av verdenssamfunnet med eget navn, og med våre egne nasjonalsymboler, sa statsminister Dusko Markovic i en tale.

Utvidelsen har ikke gått upåaktet hen i Moskva. NATOs utvidelse truer Russlands sikkerhet, het det i en melding fra Kreml i april da nasjonalforsamlingen i Montenegro vedtok å gå med i NATO.

– Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i uttalelsen fra russisk UD.

Det bor drøyt 600.000 mennesker i Montenegro, som er på størrelse med Buskerud. Rundt 70 prosent av innbyggerne er ortodokse kristne.

(©NTB)