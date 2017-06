Fem arabiske stater kutter bånd med Qatar

I tillegg uttaler Saudi-Arabia, som leder koalisjonen som i to år har kjempet mot houthi-militsen i Jemen, at qatarske styrker vil bli fjernet fra den pågående konflikten.

De fem landene gir samtidig alle borgere fra Qatar 14 dager på å dra tilbake til hjemlandet, og har bedt alle egne borgere som oppholder seg i Qatar om å reise hjem.

De to arabiske langdistanseflyselskapene Emirates og Etihad har imidlertid varslet at de innstiller alle flygninger til og fra Qatar fra og med tirsdag, samtidig som Qatar Airways reagerte med å stanse flygninger til Saudi-Arabia.

Anklages for terrorstøtte

Egypt anklager Qatar for å støtte Det muslimske brorskapet, som egyptiske myndigheter anser som en terrorgruppe.

Saudi-Arabia viser til «grove overtredelser fra myndighetene i Qatar», og sier de stenger grensene og kutter diplomatisk kontakt for å «beskytte kongeriket mot terrorisme og ekstremisme».

De forente arabiske emirater gir diplomater fra Qatar 48 timer på å forlate landet, og anklager Qatar for å undergrave stabiliteten i regionen med sin «støtte og finansiering av terrorister, ekstremister og sektlignende organisasjoner».

Fra Bahrains nyhetsbyrå ble det meldt at det lille kongedømmet brøt forbindelsen til Qatar grunnet den vedvarende «trusselen mot Bahrains sikkerhet og stabilitet og innblanding i landets anliggender.»

Jemens internasjonalt anerkjente regjering varslet noe senere at også de kutter båndene til Qatar, på bakgrunn av at de nå har blitt klar over Qatars «støtte til ekstremistgrupper».

Fordømmer

Qatar, som skal være vertskap for verdensmesterskapet i fotball i 2022 og huser en viktig amerikansk militærbase i regionen, fordømmer avgjørelsen i en uttalelse mandag.

–Det finnes ingen legitim grunn til å gjøre dette. Dette er basert på falske og ubegrunnede anklager. Målet er tydelig: De forsøker å overta varetekten av vår stat, noe som i seg selv er en trussel mot vår uavhengighet, heter det i kunngjøringen fra utenriksdepartementet.

Qatar hevder at statlige medier nylig ble hacket, noe som førte til at landets emir – Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani – ble tillagt falske og kontroversielle uttalelser. Disse ble publisert på nettstedet til Qatar News Agency i forrige måned.

I uttalelsene stiller han spørsmål ved amerikansk fiendtlighet mot Iran, og snakker om «spenninger» mellom Doha og Washington, kommenterer Hamas og spekulerer på om Trump kanskje ikke forblir ved makten særlig lenge.

– Snakk sammen

Under Trumps besøk i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh – det første utenlandske besøket i hans presidentskap – signerte partene i regionen en avtale de kalte strategisk for å styrke båndene innen forsvar, økonomi og på andre områder.

Utenriksminister Rex Tillerson uttalte mandag at han ikke er bekymret for at den diplomatiske krisen vil påvirke kampen mot IS i Irak og Syria, men han ber samtidig medlemmene i Samarbeidsorganisasjonen for golflandene (GCC) om å snakke sammen.

–Det vi ser er en stadig minkende tillit mellom landene, og nå har de boblet opp på overflaten slik at de tar grep. Men vi vil absolutt oppmuntre partene til å sette seg ned og snakke om disse uenighetene, sa han.

(©NTB)