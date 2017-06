Bob Dylan har levert et «ekstraordinært» Nobelforedrag

Talen til Dylan er «ekstraordinær», ifølge Svenska Akademiens sekretær Sara Danius. I opptaket forteller prisvinneren om bøker og forfattere som har preget livet hans, akkompagnert av piano i bakgrunnen. Forfatter Herman Melvilles «Moby Dick» og Homers «Odyssey» er blant verkene Dylan roser. 75-åringen er den første forfatteren av sangtekster som noen gang er tildelt Nobels litteraturpris.

For at prisvinnere skal få pengepremien krever nobelkomiteen at de leverer et foredrag innen en viss frist. I Dylans tilfelle var fristen satt til 10. juni i år. Det var lenge usikkert om 75-åringen ville holde et slikt foredrag.

Dylan ble overrakt nobelprisen i litteratur i april i år. Etter Dylans ønske fikk ingen medier være til stede, og seansen skulle være «liten og intim». Tradisjonelt overrekkes nobelprisen 10. desember, dagen da Nobel døde i 1986. Dylan hadde ikke mulighet til å møte opp da.

(©NTB)