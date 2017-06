Storbritannia hever ikke trusselnivået

Trusselnivået blir ikke hevet ettersom det ikke er grunn til å tro at flere gjerningsmenn er på frifot, sier innenriksminister Amber Rudd til ITV.

– Vi kan ikke være 100 prosent sikre, men om JTAC hadde trodd at det var flere personer der ute som kan ha vært med på dette angrepet, så antar jeg at de hadde overveid å heve trusselnivået, sier Rudd.

Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC) er et organ som i samråd med britisk etterretning og sikkerhetstjeneste gir råd til myndighetene i spørsmål som er knyttet til terrorisme.

Etter terrorangrepet mot Manchester Arena 22. mai, der 22 mennesker ble drept av en selvmordsbomber, hevet britiske myndigheter trusselnivået til «kritisk», som er det aller høyeste.

Fem dager senere ble det senket til «alvorlig», som er nest høyeste nivå.

Ikke reiseråd

Norsk UD har utstedt reiseråd for hele 47 land, men Storbritannia er ikke blant dem. Heller ikke da landets myndigheter hevet trusselnivået til det høyeste, ble det fra norske side utstedt noen advarsel.

Den norske ambassaden i London toner derimot ned faren for terrorangrep i landet.

– Det er risiko for å bli rammet av terrorisme uansett hvor man reiser i verden, og man bør ta fornuftige forholdsregler, skriver ambassaden.

– London regnes generelt som en trygg storby, og det samme kan sies om landet for øvrig, heter det videre.

Troverdig informasjon

Utenriksdepartementet i Norge opplyser at offisielle reiseråd gis når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet.

Opplysninger om generell risiko gis ikke som offisielle reiseråd, men UD understreker at slike råd kan bli gitt dersom «det fremkommer så troverdig informasjon om risiko for en konkret forestående terrorhendelse eller et annet alvorlig forhold i utlandet, at det anses å være grunn til å informere publikum om dette».

