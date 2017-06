Statsminister May: Angrep i London er trolig terror

Statsminister Theresa May ble raskt varslet om at en varebil hadde kjørt inn i menneskemengden på London Bridge i 22-tiden lørdag kveld. Så kom flere meldinger om politiutrykninger i London. I en uttalelse natt til søndag sier May at det trolig dreier seg om terror.

– Etter oppdateringer fra politi og sikkerhetsmyndigheter kan jeg bekrefte at den grusomme hendelsen i London håndteres som en potensiell terrorhandling. Dette er en etterforskning som går raskt framover. Jeg ønsker å uttrykke min store takknemlighet til politiet og nødetatene som er på stedet. Våre tanker er med dem som er fanget i disse forferdelige hendelsene, sier May.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for det som nå er omtalt som et mulig terrorangrep, men tilhengere av ekstremistgruppen islamsk stat «jubler» over hendelsen på sosiale medier, skriver BBC.

May skal søndag lede et hastemøte i regjeringens krisekomité COBRA.