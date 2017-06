Støtte fra verden til London etter terroren

– Mine tanker er med alle dem som er berørt av brutale #LondonBridge-angrep. Vi står sammen med folket i London, skriver Stoltenberg på Twitter natt til søndag.

USAs president Donald Trump ble umiddelbart informert om hendelsen i London, og uttrykte også sin støtte på sosiale medier.

– Uansett hva USA kan gjøre for å hjelpe i London og Storbritannia, vi er der for dere, skrev Trump.

Det amerikanske utenriksdepartementet fulgte opp:

– Vi fordømmer de feige angrepene rettet mot uskyldige sivile i London i kveld, sier talskvinne Heather Nauert.

Også hun legger til at USA er rede til å stille opp med all mulig støtte Storbritannia måtte be om.

Fra Australia kom uttalelse fra utenriksminister Julie Bishop, som kaller angrepene på London Bridge og Borough Market en sjokkerende situasjon.

– Vi er rede til å støtt den britiske regjeringen når den svarer på disse angrepene og våre tanker går til de skadde og deres familier, sier Bishop.

