Skjerpet sikkerhet foran støttekonsert i Manchester

Artisten Ariana Grande har samlet en rekke artistvenner til gratiskonserten på cricketbanen ved Old Trafford i Manchester søndag kveld, en konsert som sendes direkte i flere land, deriblant Norge.

Politiet i Manchester bekrefter at både denne konserten og et annet stort arrangement vil gå som planlagt, men legger til at det vil være et meget stort politioppbud på begge arrangementene.

Også manageren til Ariana Grande bekrefter at støttekonserten går som planlagt til tross for terrorangrepet i London lørdag kveld.

22 mennesker ble drept da en selvmordsbomber sprengte seg i luften i foajeen i Manchester Arena rett etter at Ariana Grande hadde avsluttet sin konsert der 22. mai.

Allerede tidlig på søndag ettermiddag hadde folk stilt seg i kø utenfor området der støttekonserten holdes. Ifølge BBC har politiet har lagt «en jernring» rundt området. Ekstra politistyrker er innkalt fra andre deler av landet, og det er væpnet politi ved alle veikryss ved området og ved alle inngangsporter.

(©NTB)