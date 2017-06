Sjiamilitser jaget IS fra irakisk by

Baaj ligger nær grensen til Syria, vest for Mosul, der irakiske regjeringsstyrker med støtte fra den USA-ledede koalisjonen i flere måneder har drevet en offensiv mot ekstremistgruppa IS.

I en uttalelse fra den irakiske militære operasjonskommandoen søndag, heter det at sjiamilitsene fikk luftstøtte fra det irakiske luftvåpenet

Ifølge Reuters er det iranske militærrådgivere blant sjiamilitsene, som er organisert i en allianse som kalles Folkets mobiliseringsfront.

Når IS nå er ute av Baaj, betyr det at IS nå kun har kontroll over to bymessige områder i Irak. Den ene er Bukamal, på grensen mellom Irak og Syria, mens den andre er deler av Vest-Mosul.

Det betyr også at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi begynner få problemer med å finne skjulesteder der han kan gjemme seg, skriver avisen The Guardian.

Det var i Mosul at Baghdadi i 2014 erklærte sitt såkalte kalifat i deler av Irak og Syria, i områder som den sunnimuslimske ekstremistgruppa kontrollerte. Men siden da har de IS-kontrollerte områdene skrumpet kraftig inn.

Det er ikke kjent hvor Baghdadi befinner seg, og det har flere ganger blitt meldt at han hadde blitt drept. Men det antas at han fortsatt er i live.

Ifølge Guardian har Baghdadi trolig oppholdt seg i Baaj de siste tre årene. Han skal også ha tilbrakt mye tid i IS-bastionen Raqqa i Syria.

