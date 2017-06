Kritisk for 21 av London-ofrene

Sju personer ble drept og 48 såret i angrepet på London Bridge og Borough Market lørdag kveld. Søndag kveld var fortsatt 36 innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk for 21 av dem, opplyser helsemyndighetene NHS.

Flere av ofrene var utenlandske statsborgere. Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian opplyser at en fransk statsborger er blant de drepte. Også en canadier er drept, ifølge Canadas statsminister Justin Trudeau.

Det tyske utenriksdepartementet opplyser at flere av de sårede er tyskere og at tilstanden er alvorlig for én av dem.

Statsminister Theresa May besøkte søndag flere av de sårede på et av Londons sykehus.

