Britiske muslimer fordømmer London-angrepet

Generalsekretær Harun Rashid Khan i interesseorganisasjonen sier til BBC Newshour at han er forferdet og sint over angrepet, som krevde minst sju menneskeliv.

Uttalelsen fra Khan kommer få dager etter at en av Storbritannias mest anerkjente muslimske jurister, Nazir Afzal, kritiserte det muslimske rådet for ikke å gjøre nok for å ta tak i og bekjempe ekstremisme i det muslimske samfunnet i Storbritannia.

I et intervju med The Times lørdag sier Afzal at det muslimske rådet under sin siste generalforsamling verken nevnte radikalisering eller trusselen som Syria-farere utgjør, med et eneste ord.

– Vi har alle et ansvar for å stå opp for britiske verdier og for loven, sier Afzal i intervjuet.

Sju mennesker ble drept og 48 såret da tre gjerningsmenn gikk til angrep i London lørdag kveld.

Politiet kjenner identitetene til gjerningsmennene, men vil ikke gå ut med dem ennå.

