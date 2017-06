– Kritisk for 21 av London-ofrene

Statsminister Theresa May besøkte søndag flere av de sårede på et av Londons sykehus.

Sju personer ble drept og 48 såret i angrepet på London Bridge og Borough Market lørdag kveld.

Canadas statsminister Justin Trudeau opplyser at en av dem som ble drept, var en canadisk statsborger. Samtidig opplyser det tyske utenriksdepartementet at flere av de sårede er tyskere og at tilstanden er alvorlig for én av dem.

