USAs forsvarsminister refser og roser Kina

– Bredden og effekten av Kinas utbyggingsaktiviteter i Sør-Kinahavet skiller seg fra andre lands på flere nøkkelområder, påpekte Mattis på den regionale forsvarskonferansen Shangri-La i Singapore lørdag.

– Det inkluderer måten de militariserer på, at Kina ikke tar hensyn til internasjonale lover, og deres håning av andre lands interesser, sa Mattis.

Kommentarer faller mens kina bygger opp en serie kunstige øyer på grunner og rev i Sør-Kinahavet, noe som bekymrer nabolandene i områdene. Mattis oppfordrer landene til å framforhandle løsninger.

– Vi er nødt til å samarbeide. Jeg tror ikke det er rom for å tilnærme seg dette på en anklagende måte akkurat nå, sa Mattis.

På samme konferanse ga han Kina ros for innsatsen i den anstrengte situasjonen med Nord-Korea. Til tross for at Kina er tilbakeholdne med sanksjoner overfor sin allierte Nord-Korea, sier Mattis at USA anerkjenner Kinas innsats.

– Den amerikanske regjering er oppmuntret av Kinas fornyede engasjement i kampen for å avvæpne Nord-Korea, sier han.

(©NTB)