Tyrkisk kystvakt har stanset 100 båtflyktninger

Kystvakten opplyser i en uttalelse at 64 syriske flyktninger som satt i en gummibåt, ble stanset utenfor kysten av den tyrkiske Izmir-provinsen lørdag. To tyrkiske statsborgere som også var i båten, er pågrepet og siktet for menneskesmugling, melder nyhetsbyrået Dogan.

En annen båt med 36 migranter om bord, ble også stanset av kystvakten i samme farvann.

Hittil i år er 6.000 flyktninger og migranter stanset av tyrkiske myndigheter som følge av avtalen mellom Tyrkia og EU om å bremse flyktningstrømmen til Hellas.

