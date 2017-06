Theresa May faller på popularitetsmåling

I en måling gjort av ComRes for avisen The Independent lørdag svarer 39 prosent av de spurte at de er positive til May mens 42 prosent sier de er negative til henne. Det er en forskjell på 3 prosentpoeng i negativ retning og 12 prosentpoeng dårligere enn ved forrige måling i februar.

Labour-leder Jeremy Corbyn kan imidlertid glede seg over økt oppslutning. Riktignok svarer kun 32 prosent av de spurte at de er positive til ham, mens 47 prosent er negative. Det er en forskjell på 15 prosentpoeng i negativ retning. Det er likevel en økning i oppslutning på 18 prosentpoeng sammenlignet med forrige måling i februar.

I målingen ligger Det konservative partiet side om side med Labour, begge får en oppslutning på 37 prosent.

Av de øvrige som er med i målingen til ComRes, får De grønne 28 prosent, Liberaldemokratene 20 prosent, det innvandringsskeptiske UKIP 19 prosent mens det skotske nasjonalistpartiet SNP får 13 prosents oppslutning.

Parlamentsvalget i Storbritannia er førstkommende torsdag, 8. juni.

(©NTB)