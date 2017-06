Pentagon oppjusterer sivile dødstall i Syria og Irak

Det amerikanske forsvarsdepartementet oppjusterte fredag dødstallet for hvor mange sivile liv som er gått tapt i angrep fra den USA-ledede koalisjonen i kampen mot IS.

Siden april har 132 sivile blitt utilsiktet drept i USA-ledede angrep, inkludert 105 personer som døde da et amerikanske bombefly angrep et IS-mål vest i Mosul 17. mars, sier USA.

Bomben i Mosul skal angivelig ha antent eksplosiver på bakken som igjen førte til at en bygning kollapset over sivile som hadde søkt tilflukt der.

Pentagon påpeker at de bare har tatt sivile liv i 0,27 prosent av sine 21.035 angrep de siste tre årene. London-baserte Airwars, som baserer seg på beregninger fra journalister og granskere, sier at det korrekte tallet er over 3.800 sivile drept i USAs angrep.

Uavhengige organisasjoner har varslet at angrepene fører til stadig større sivile tap og hevder dette skyldes en opptrapping av innsatsen mot IS etter at president Donald Trump kom til makten. Eksil gruppa The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier perioden fra 23. april til 23. mai i år har vært den verste måneden hittil, med 225 sivile drept bare i Syria, av koalisjonen til USA.

USAs forsvarsminister Jim Mattis har uttalt at det ikke er mulig å forhindre at sivile liv går tapt i kampen mot ekstremistgruppa IS, men at USA gjør sitt beste.

(©NTB)