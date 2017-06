May og Corbyn grillet på TV før valget

May var først ut fredag kveld, etter det som har vært en tøff uke for den konservative statsministeren. Foran et hissig publikum ble hun anklaget for løftebrudd på grunn av at hun skrev ut nyvalget 8. juni, enda hun hadde sagt hun ikke skulle gjøre nettopp det.

– Jeg kunne ha fortsatt i jobben noen år til og ikke bedt om valg, men jeg hadde baller nok til å skrive ut nyvalg, repliserte May foran publikumet i York, direkte på BBC.

Da hun skrev ut nyvalget advarte hun velgerne om at opposisjonspartiene, hvis valgt, truet med å forpurre planene hennes om å forlate EU, en avgjørelse folket tok i avstemningen i fjor om brexit.

Mantra

May er blitt anklaget for å skrive ut nyvalget fordi hun med 20 prosentpoengs ledelse på Labour følte seg sikker på seier. Den ledelsen har den siste uka blitt reduserte til ensifret antall prosentpoeng. May gjentok mantraet sitt om at den eneste målingen som teller er det endelige resultatet fra valgdagen.

– Mitt parti er det eneste som vil respektere folkets ønske, få jobben gjort og levere et vellykket brexit, sa May.

I et annet vanskelig øyeblikk ble hun konfrontert av en kvinne som kjempet for å holde tårene tilbake mens hun beskrev hvordan hun i over ett år har stått i helsekø. Der ble May anklaget for å bryte løfter knyttet til eldreomsorg.

– Jeg kommer ikke til komme med noen unnskyldninger for det du har opplevd, sa May.

Corbyn

Etterpå var det opposisjonsleder Jeremy Corbyns tur til å møte samme publikum. Han fikk blant annet spørsmål om alle løftene om økte midler til både det ene og det andre, løfter en av tilskuerne betegnet som et brev fra julenissen. Ikke minst ble Corbyn spurt i hvilken grad han var villig til å benytte kjernefysiske våpen i en krigssituasjon. Hans livslang motstand mot atomvåpen har høstet kritikk i egne rekker, ikke minst fordi han har avstått fra å kommentere hvor han står når det gjelder anvendelse i en tenkt situasjon der Storbritannia først er blitt angrepet med kjernefysiske våpen

– Hvis vi brukte dem ville millioner dø. Man må tenke gjennom slike ting. Jeg vil vurdere det basert på omstendighetene der og da, svarte en unnvikende Corbyn.

Han sparket for øvrig mot May og sa at det var synd og skam at hun ikke vil møte ham ansikt til ansikt i en debatt før valget.

