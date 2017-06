Haley: Trump tror på klimaendringer

Verden reagerte hoderystende da Trump torsdag kunngjorde at han trekker USA fra Parisavtalen. Fredag nektet pressetalsmenn i Det hvite hus å si om presidenten i det hele tatt trodde noe på at det globale klimaet forandrer seg. Under fjorårets valgkamp kalte jo Trump titt og ofte klimaendringer for humbug.

Men USAs FN-ambassadør Nikki Haley forsikrer i et intervju med CNN at Trump både tror at klimaendringer er et faktum og at de delvis er menneskeskapte.

– President Trump tror at klimaet forandrer seg, og han tror at forurensing delvis er skyld i det, sier hun i intervjuet, som blir sendt på CNN i sin helhet søndag.

– Han vet at det endrer seg og at USA må ta ansvar, og det er nettopp det vi skal gjøre, sier hun videre.

Haley sier videre at betingelsene som er lagt til grunn for den internasjonale enigheten om å bremse utslipp av klimagasser, som alle land har undertegnet unntatt Nicaragua, og Syria, er for ujevnt fordelt byrdemessig og for ufordelaktig for amerikanske bedrifter.

(©NTB)