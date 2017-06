Enda en pågripelse i Manchester

Mannen ble pågrepet i en politiaksjon fredag, opplyser Manchester-politiet lørdag.

Dermed har til sammen 17 personer blitt pågrepet i forbindelse med saken, men seks av dem er senere løslatt.

22 mennesker, flere av dem barn, ble drept i angrepet mot Manchester Arena 22. mai. Artisten Ariana Grande, som akkurat hadde avsluttet sin konsert da Salman Abedi utløste bomben i foajeen på arenaen, besøkte fredag kveld flere av de overlevende på sykehus.

Søndag står Grande i spissen for en rekke kjente artister som deltar på One Love-konserten i Manchester til minne for ofrene.

(©NTB)