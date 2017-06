– Slaget om Raqqa begynner om få dager

SDF har siden november gradvis omringet Raqqa. I nord og øst står nå SDF-styrkene kun tre kilometer fra den IS-kontrollerte byen.

– Styrkene har nådd utkanten av byen, og operasjonen vil starte om få dager, sier en talsmann for de kurdiske krigerne.

Et angrep på Raqqa vil legge ytterligere press på ekstremistgruppa og dens såkalte kalifat etter at IS har lidd store nederlag i Mosul i Irak og også har blitt tvunget til retrett flere steder i Syria.

Over 200.000 sivile har de siste dagene flyktet fra Raqqa for å unnslippe krigshandlingene.

SDF består hovedsakelig av soldater fra den syriskkurdiske YPG-militsen, som amerikanske myndigheter mener er den mest effektive styrken mot IS-opprørere og som får våpen fra USA.

Tyrkia er imidlertid svært kritisk til at USA bevæpner SDF ettersom myndighetene i Ankara sidestiller YPG med den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som tyrkiske myndigheter har stemplet som en terrororganisasjon.

