Venezuelas president lover folkeavstemning 

Ifølge Reuters kom beskjeden fra Maduro torsdag kveld. Meldingen kommer en måned etter at Maduro signerte en resolusjon om å opprette en folkekongress som skal omskrive grunnloven i landet. Maduros plan er å plukke ut 500 representanter for arbeidere og lokale myndigheter til å skrive ny grunnlov, i stedet for at folkevalgte politikere gjør det.

Ikke overraskende ble planen nedstemt i nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har flertall. De folkevalgte påpekte at et slikt trekk krever at det først avholdes en folkeavstemning om hvorvidt folket vil ha en ny grunnlov. Nå ser det ut til at Maduro lar folket bestemme om planen skal gjennomføres.

Opposisjonen sier Maduro med sin nye folkekongress forsøker å avlyse årets lokalvalg og neste års presidentvalg og sikre at han selv blir sittende som leder. Ifølge meningsmålinger vil Maduro og sosialistene tape begge disse valgene om de blir avholdt, i en tid med stor uro og misnøye i landet som følge av råvaremangel og enorm inflasjon.

