Trump ber høyesterett gjeninnføre innreiseforbud

Høyesteretts ni dommere skal torsdag ha mottatt to hastebegjæringer om at de snarest opphever to avgjørelser fra lavere rettsinstanser som 6. mars fant innreiseforbudet diskriminerende. Trump-administrasjonen ber om at innreiseforbud for reisende fra seks overveiende muslimske land gjeninnføres. Forbudet innebærer at reisende fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen ikke får komme inn i landet i 90 dager mens USA innfører strengere regler.

– Vi har bedt høyesterett høre denne viktige saken og er sikre på at president Trumps ordre er godt innenfor hans rettmessige myndighet til å holde nasjonen trygg og beskytte vårt samfunn mot terrorisme, sier talskvinne Sarah Isgur Flores i justisdepartementet etter at regjeringen sendte søknadene.

– Presidenten er ikke forpliktet til å slippe inn folk fra land som støtter terrorisme før han kan avgjøre om de kan sikkerhetsklareres skikkelig og ikke utgjør en trussel mot USA, sier hun.