Sinte afghanere krever politisk ansvar etter Kabul-bombe

Hundrevis av sinte demonstranter samlet seg på stedet der bomben gikk av i Kabuls ambassadestrøk onsdag, og forsøkte å ta seg videre fram mot presidentpalasset. Politi skjøt varselskudd i lufta for å løse opp folkemengden.

– Gå av, gå av, Ghani, Abdullah, sto det på en av plakatene som demonstrantene viste fram.

Demonstrantene hadde med rød skrift strøket over plakater av president Ashraf Ghani, statsminister Abdullah Abdullah og Gulbuddin Hekmatyar, en radikal islamsk krigsherre som ledet den tidligere opprørsgruppen Hezb-e Islami og som senere har sluttet seg til fredsprosessen med myndighetene.

Demonstrantene krever at sikkerhetsansvarlige går av og at medlemmer av Haqqani-nettverket og Taliban-fanger blir henrettet.

Så langt har ingen påtatt seg ansvar for selvmordsangrepet. Taliban har tatt avstand fra det, mens IS, som pleier å være raskt ute med å påta seg ansvar, ennå ikke har uttalt seg. Afghansk etterretning anklager nå Haqqani-nettverket og pakistansk etterretning for å ha stått bak. Haqqani-nettverket samarbeider tett med Taliban, og afghanske myndigheter har lenge anklaget Pakistan for å støtte og beskytte medlemmer av Haqqani og Taliban.

