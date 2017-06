Politiet i Manila har drept kasino-angriper

Videoer som ble delt i sosiale medier, viste mennesker som flykter i panikk fra Resorts World Manila under angrepet natt til fredag. Anlegget inkluderer hotell, kasino og restauranter og ligger tett ved den internasjonale flyplassen i Filippinenes hovedstad.

Ifølge landets politisjef Ronald dela Rosa ble ingen skadd da mannen skjøt med et M4 automatgevær og satte fyr på møbler i andre etasje av kasinoet. Han forsvant inn i kaoset av røyk og flyktende mennesker, i det som ble en menneskejakt gjennom kasinoet, hotellet og kjøpesenteret og endte i grålysningen.

– Han er død. Han ble drept av våre styrker, sier dela Rosa til TV-selskapet GMA fredag. Før mannen ble skutt hevdet ekstremistgruppa IS å stå bak, men filippinsk politi sier i ettertid at de mener det er snakk om et ransforsøk, ikke terror.

På frifot

Dela Rosa har ikke identifisert angriperen, men sa tidligere på kvelden at den mistenkte så utenlandsk ut.

– Det har vært tilfeller der utlendinger har blitt rasende etter å ha spilt bort store beløp. Det kan være et mulig motiv, sa han, før politiet oppga ran som en annen hensikt med angrepet.

Ifølge dela Rosa gikk mannen inn i et av spillrommene, fyrte av mot store tv-skjermer og helte bensin på et av spillbordene, før han tente på.

Så gikk han inn i et lagerrom for sjetonger og skjøt rundt seg igjen, før han fylte en ryggsekk med sjetonger til en verdi av 1 million pesos, rundt 85.000 kroner. Ryggsekken skal imidlertid ha blitt stående igjen etter at han rømte lokalene med politiet etter seg.

IS-kunngjøring

En talsmann for en militant islamistgruppe som har sverget troskap til IS, hevdet i en kunngjøring at det var en av deres menn som sto bak angrepet. Politiet sier på sin side at det er tvilsomt om angrepet kan knyttes til terror.

Kunngjøringen fra islamistene ble gjengitt av nettstedet SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.

– Et filippinsk IS-medlem som daglig formidler nyheter om kampene som pågår i Marawi, kunngjør at det et de som har ansvaret for angrepet mot Resorts World Manila, skriver SITE.

Nærmere 130 mennesker er drept i kamper mellom filippinske sikkerhetsstyrker og opprører i Marawi den siste uka, opplyste hæren i landet onsdag. Kampene startet da væpnede menn med svarte IS-flagg tok seg inn i den muslimskdominerte byen for en uke siden.

