Merkel lover enda sterkere innsats for klimaet

– Vi i Tyskland, i Europa og verden vil slå oss sammen for en enda mer besluttsom innsats for å overvinne store utfordringer for menneskeheten som klimaendringer, sa Merkel fredag.

Samtidig fordømte det tyske industriforbundet Trumps beslutning og kalte den et alvorlig tilbakeslag for internasjonalt samarbeid.

– Trumps isolasjonistiske kurs i klimapolitikken er rettet mot investeringsstrategiene til mange selskaper i USA og ellers i verden som støtter Parisavtalen, sa BDIs leder Dieter Kempf.

Men han avviste å stramme enda mer inn på målene om utslippskutt og sa at det internasjonale samfunnet allerede er enig om, er svært ambisiøst.

