IAEA: Iran holder sin del av atomavtalen

Iran gikk i 2015 med på å trappe ned sitt atomprogram og åpne sine anlegg for inspektører fra IAEA mot at FN opphevet de økonomiske sanksjonene mot landet.

IAEA overvåker avtalen nøye og konkluderer med at Iran overholder sine forpliktelser. Det bør berolige de som frykter at iranerne i all hemmelighet ønsker å utvikle atomvåpen, noe ledelsen i Teheran selv nekter for.

USAs president Donald Trump har kalt atomavtalen med Iran «katastrofal». Han har skjerpet USAs sanksjoner mot landet og i stedet omfavnet iranernes erkerival Saudi-Arabia.

Ifølge IAEA har Iran redusert lagrene av lavanriket uran, og landet har heller ikke produsert mer høyanriket uran enn lovet.

Lageret av tungtvann er også innenfor det atomavtalen åpner for, og arbeidet med Arak-reaktoren har ikke startet opp igjen, slår IAEA fast.

