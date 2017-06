Dansk politi løsnet skudd mot mann ved Tivoli i København

Episoden skjedde ved 17.30-tiden like ved Tivoli i sentrum av den danske hovedstaden.

Politiet opplyste på en pressekonferanse fredag kveld at en mann truet politiet med skytevåpen, og at politiet skjøt og uskadeliggjorde mannen. Tilstanden til mannen er ikke kjent.

På pressekonferansen understreket et polititalsmann at situasjonen er avklart, at det neppe dreier seg om en terrorhandling og at det kun var én gjerningsmann.

– Vi oppfatter dette som en isolert hendelse på nåværende tidspunkt. Politiet i Danmark er allerede i høy beredskap, og dette endrer ikke noe på det, opplyste talsmannen.

