Dansk klimaforsker positiv til at USA dropper klimaavtale

Torsdag sier Lomborg at president Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra avtalen betyr at tiden er kommet for å gi opp det Lomborg kaller mislykket tilnærming til klimaproblemet fra Kyoto- og Paris-avtalene.

– Vi burde benytte denne sjansen til å erkjenne svakhetene i tilnærmingene fra Kyoto og Paris og endre kurs. For å løse global oppvarming må vi investere mye mer i å gjøre grønn energi konkurransedyktig. Hvis produksjon og lagring av sol- og vindkraft var billigere enn fossil energi, ville det ikke vært nødvendig å tvinge eller subsidiere noen til å slutte å forbrenne kull og olje, sier Lomborg, som er statistiker, klimaforsker og leder for tenketanken Copenhagen Consensus. Han er har blant annet skrevet boken «Verdens sande tilstand», med kritikk mot klimabevegelsen.

Lomborg har hele tiden vært negativ til Parisavtalen. I tillegg til å si at verden må tilpasse seg klimaendringene, heller enn å bekjempe dem, peker han på flere punkter som gjør at avtalen er verdiløs: Den vil bli svært dyr, med årlige kostnader på 1–2 billioner dollar per år og ville bare resultert i et utslippskutt på 1 prosent av det som er nødvendig for å nå togradersmålet.

– Det vil være dumdristig for resten av verden å videreføre Parisavtalen uten at USA er involvert, med kostnader på fremdeles over én billion dollar i året og bare minimal effekt på globale temperaturer, sier Lomborg.

