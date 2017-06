Amerikanske delstater og bedrifter vil fortsatt jobbe for å nå Paris-målene

En gruppe som så langt består av 30 ordførere, tre guvernører, mer enn 80 universitetssjefer og over 100 bedrifter forhandler med FN om å få sende inn sine egne klimamål, skriver New York Times.

–Vi skal gjøre alt USA ville gjort hvis vi fortsatt hadde forpliktet oss til klimamålene fra Parisavtalen, sier tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg, som koordinerer samarbeidet.

Han legger til at han gjennom å styrke sine klimabidrag, kan byer, delstater og bedrifter i teorien nå eller sågar passere Obama-administrasjonens løfte om å kutte USAs klimagassutslipp med 26 prosent fra 2005-nivå innen 2025.

Dette er et eksempel på at det ikke nødvendigvis er slik at Trumps klimaavgjørelse trenger å gi store utslag nasjonalt, sier USA-ekspert Jan Arild Snoen til NTB.

–Det at Trump trekker USA fra Parisavtalen har i seg selv ingen betydning. Alt Trump ville ha gjort og kommer til å gjøre, kunne han gjort innenfor klimaavtalen. Dette er mer et signal om retning: Globalt klimasamarbeid er ikke viktig Trump, og USA vil kjøre sitt eget løp, påpeker han.

Det som derimot kan ha en utslippseffekt, er de nasjonale tiltakene presidenten har varslet. Blant annet om å fjerne en del reguleringer som gjelder kullindustrien.

–Men kull sliter allerede med lønnsomhet og konkurransedyktighet etter reguleringer fra Obama. Det er ikke sånn at alt nå vil gå tilbake til slik det var i gamle dager på grunn av dette, sier Snoen.

