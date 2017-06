Trumps advokat stevnet i Russland-gransking

Etterretningskomiteen i Representantenes hus opplyste onsdag at Cohen og USAs avsatte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er blant flere som stevnes for å vitne og overlevere relevante dokumenter i Russland-saken. Også Trumps svigersønn Jared Kushner, tidligere valgkampleder Paul Manafort, tidligere politiske rådgiver Roger Stone og valgkamprådgiver Carter Page er stevnet.

– Som en del av vår pågående etterforskning av målrettet russisk aktivitet under 2016-valgkampen, har vi i dag godkjent stevninger av flere personer for å vitne, levere personlig dokumenter og selskapsopplysninger, sier lederen for den republikanske fraksjonen i etterretningskomiteen, Mike Conaway, og hans demokratiske motpart, Adam Schiff.

Nær Trump

Det har lenge vært kjent at både granskerne i både Kongressen og justisdepartementet er ute etter Flynns informasjon om mulig russisk innblanding i fjorårets valg og Russlands kontakt med Trumps valgapparat. Det er derimot ganske nytt at Trumps advokat sitter på opplysninger. Det er ikke kjent hva han eventuelt skal ha informasjon om.

Cohen var i mange år advokat med hovedansvar for Trump Organization, presidentens New York-baserte eiendoms- og underholdningsforetak. Cohen ble også nevnt som en av dem med kontakter i Russland i den ikke offentliggjorte rapporten om Trumps Russland-forbindelser. Den er skrevet av eksspionen Christopher Steele, som tidligere arbeidet for den britiske etterretningstjenesten MI6. Rapporten om Donald Trumps forhold til Russland skal ha blitt laget på bestilling fra Trumps politiske motstandere.

Rapporten, som blant annet inneholdt påstander om Trumps sexliv, sirkulerte en tid i Washington uten at den ble omtalt av mediene. Men etter at Trump var valgt til president og FBI orienterte ham om rapporten, ble den også omtalt i pressen.

Flere gransker

– Vi håper og forventer at alle som er innkalt for å vitne eller framskaffe materiale vil følge opp begjæringen, slik at vi kan få tak i all informasjonen vi trenger for en bred etterforskning. Vi vil fortsette denne granskningen uansett hvor opplysningene måtte lede, sier de Conaway og Schiff onsdag.

De er ikke alene om å ønske seg fakta på bordet. Etterforskningskomiteene både i Representantenes hus og i Senatet fortsetter sine parallelle granskninger, samtidig som den nyutnevnte, uavhengige granskningskommisjonen overtar for justisdepartementets og FBIs etterforskninger av Russlands påståtte bånd til Trumps valgkampapparat.

USAs visejustisminister utnevnte 17. mai tidligere etterforskningsleder Robert Mueller i FBI til å etterforske den angivelige russiske innblandingen. Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale.

