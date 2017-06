Trump trekker USA fra Parisavtalen

Ifølge Trump bryter USA med umiddelbar virkning forpliktelsen om å kutte utslippene av skadelige klimagasser med mellom 26 og 28 prosent fra 2005-nivå innen 2025, slik tidligere president Barack Obama ga løfte om.

– Vi forlater avtalen, men vi vil begynne å forhandle og se om vi kan komme fram til en avtale som er rettferdig, sa Trump i en tale i Rosehagen utenfor Det hvite hus torsdag.

Bryr meg om miljøet

USA kutter også bidragene til det grønne klimafondet, som er industrilandenes bidrag til å finansiere klimatiltak i fattige land. Det vil øke presset på europeiske land, som må øke sine bidrag til fondet.

– For en som bryr seg så mye om miljøet som meg, kan jeg ikke med god samvittighet støtte en avtale som straffer USA, sa han.

Trump kritiserte videre Parisavtalen for ikke å stille større krav til India og Kina, og han hevdet at avtalen for USAs del ville ha resultert i tap av 2,7 millioner arbeidsplasser innen 2025.

Gjennombrudd

Parisavtalen fra desember 2015 var et gjennombrudd i det globale samarbeidet for å få ned utslippene av skadelige klimagasser.

USA havner nå i selskap med Syria og Nicaragua, som er de eneste landene i verden som ikke har undertegnet avtalen.

FNs generalsekretær António Guterres ba onsdag verden om å slå ring om avtalen.

– Klimaendringene kan ikke fornektes. Klimaendringene kan ikke stoppes, advarte han.

Lyttet ikke

Statsledere verden over oppfordret på forhånd innstendig Trump til ikke å trekke USA ut av Parisavtalen, blant dem Erna Solberg og hennes fire nordiske statsministerkollegaer.

– Vi oppfordrer deg til å vise globalt lederskap, vi trenger USA på laget. Hilsen dine nordiske venner, skrev Solberg på Twitter torsdag kveld, men forgjeves.