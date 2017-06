To drept i eksplosjon i sjiadominert by i Saudi-Arabia

De første meldingene gikk ut på at det var snakk om en terroraksjon der en bilbombe ble utløst i nærheten av en markedsplass.

Senere kom det meldinger om at de to drepte kom fra al-Awamiya-området og var ettersøkt av politiet. Hva som forårsaket eksplosjonen er uklart.

Enkelte hevder at bilen ble utsatt for et droneangrep, mens andre hevder at bilen var lastet med store mengder ammunisjon som gikk i lufta ved et uhell.

Flere medier har identifisert de to døde mennene som Mohamad Swaymil og Fadel Hamadeh.

Saudiarabiske sikkerhetsstyrker har sperret av området der bilen eksploderte og det har ikke kommet noen offisielle kunngjøringer.

Over 90 prosent av Qatifs innbyggere er sjiamuslimer, og i 2011 begynte mange på demonstrere mot det de hevder er sunnimajoritetens undertrykkelse og marginalisering av dem.

Sikkerhetsstyrkene slo hardt ned på protestene og sendte ut en liste over 23 ettersøkte aktivister. Mange av dem er siden drept av politiet eller fengslet.

Den ytterliggående sunnimuslimske gruppen IS har siden 2014 gjennomført en rekke angrep mot sjiamuslimske mål øst i Saudi-Arabia, også i Qatif. Minst 40 mennesker er drept i disse angrepene.

