Tesla-grunnlegger vender ryggen til Trump 

– Klimaendringene er reelle. Det er verken bra for Amerika eller verden å forlate Parisavtalen, skriver Musk på Twitter.

Foruten å grunnlegge elbilprodusenten Tesla Motors, har Musk også etablert romselskapet SpaceX og solcellefirmaet SolarCity.

Uber-sjefen Travis Kalanick forlot Trumps råd av næringslivstopper i februar og begrunnet dette med at han ikke ville bli sett på som en støttespiller for Trump-administrasjonen.

Musk har høstet kritikk for ikke å ha gjort det samme tidligere, men har understreket at hans deltakelse i presidentens råd ikke var uttrykk for noen støtte til Trump.

(©NTB)