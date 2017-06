Putin sier svensk NATO-medlemskap vil være en trussel mot Russland

– Hvis Sverige blir med i NATO, kommer det selvsagt til å føre til negativ påvirkning på våre bilaterale forhold. For oss betyr det at NATO utvider mot våre grenser også fra svensk territorium. Vi vil måtte overveie hva som vil være et passende svar på det, ettersom det er enda en trussel mot Russland, sa Putin torsdag.

Uttalelsen var svar på spørsmål fra det svenske nyhetsbyrået TT som deltok på et pressetreff med flere andre nyhetsbyråer og Putin i St. Petersburg.

– Det betyr selvsagt ikke at vi kommer til å bli hysteriske og gjøre klar våre raketter, men vi kommer til å vurdere et passende svar, sa Putin.

