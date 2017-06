Putin: Vestens russofobi er kontraproduktiv

Under et møte med redaktørene fra store internasjonale nyhetsbyråer torsdag framholdt den russiske presidenten at det på sikt er nødt til å komme en erkjennelse av at slike holdninger «virker mot sin hensikt og skader alle».

Vestlige land har iverksatt en rekke sanksjoner mot Russland som følge av russisk støtte til separatistene i Øst-Ukraina og Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya.

Putin mener imidlertid at sanksjonene har «null effekt», og han spår at den nåværende kaldfronten mellom Russland og Vesten vil tine opp.

Han sa også at det er gjort forsøk på å skade Russlands legitime interesser, men uten å nevne noe spesielt land.

(©NTB)