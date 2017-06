Obama: Trump svikter framtiden

Trump kunngjorde torsdag som ventet at han med umiddelbar virkning trekker USA fra Parisavtalen, som Obama var med på å forhandle fram.

– Klimaavtalen skal beskytte den verden som vi overlater til våre barn, sier Obama i en uttalelse.

– Nasjonene som står ved klimaavtalen, vil tjene på det i form av nye jobber og næringer i fremtiden Jeg mener USA bør gå foran. Men i fraværet av amerikansk lederskap, der administrasjonen blir med en liten håndfull nasjoner som fornekter fremtiden, er jeg sikker på at amerikanske byer, stater og bedrifter vil fortsette å lede an for å redde vår ene, felles klode, sier Obama videre.

Fra før av var det bare Syria og Nicaragua som ikke hadde sluttet seg til Parisavtalen, Nicaragua fordi landet mener klimaavtalen ikke går langt nok.

