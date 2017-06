Ny statsminister på plass i Makedonia

Avstemningen sent onsdag kveld omtales som et første skritt i nye forsøk på å få en slutt på den to år lange politiske krisen i landet. Zaev fikk 62 av 120 mulige stemmer i forsamlingen. 44 av representantene stemte mot. Fem avsto fra å stemme, mens ni ikke var til stede.

– Jeg konkluderer ut fra dette at parlamentet har stemt inn regjeringen i Makedonia, sa leder i nasjonalforsamlingen Talat Xhaferi etter avstemningen.

Den nye regjeringen blir en sentrum-venstrekoalisjon ledet av den tidligere opposisjonslederen Zaev. Han er leder for det sosialdemokratiske partiet og står bak det vedtatte forslaget om en regjering med 26 medlemmer.

Zaevs parti, landets nest største, har dannet en koalisjon sammen med to mindre partier med etniske albanere for å få flertall. Rundt en firedel av innbyggerne i Makedonia er etniske albanere, og de får ni av de 26 plassene i den nye regjeringen.

