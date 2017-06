En av Macrons ministre under etterforskning

Macrons forsvarte onsdag Ferrand mot anklager om at han favoriserte sin egen kone i forbindelse med en lukrativ avtale med et helseforsikringsfond mens han selv var sjef for selskapet.

Nyheten om etterforskningen er svært pinlig for Macron siden han torsdag kunngjør en plan om å rydde opp i snusk i fransk politikk. Løftet om å rydde opp var en sentral del av hans valgkamp.

