EUs svar til Trump: For Europa kommer planeten først

"Amerika først», sa USAs president Donald Trump i sin innsettelsestale i vinter. EU har en annen tilnærming.

– Parisavtalen er et vellykket multilateralt partnerskap mellom land over hele kloden for å svare på en felles utfordring som truer hele planeten, sier EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas.

– For Europa kommer planeten først, sier han.

Trump har varslet at han vil kunngjøre sin beslutning om Parisavtalen torsdag kveld. Det er ventet at han vil trekke USA ut av den globale klimaavtalen.

(©NTB)