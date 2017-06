Danmarks statsminister vil ha fengselsstraff for tigging

Forslaget er et svar på et utspill fra Københavns overborgermester, Frank Jensen, der han ba regjeringen komme til unnsetning fordi han mener problemene med romfolk i København er blitt for store. Onsdag kveld svarte Løkke Rasmussen på oppfordringen.

– Det vi er vitne til hører ikke hjemme i vårt samfunn. Regjeringen vil fordoble og skjerpe straffen for «utrygghetsskapende tigging» fra sju dagers betinget fengsel til 14 dagers ubetinget fengsel, lyder det fra statsministeren.

Ifølge ham retter tiltaket seg mot «rombander» i den danske hovedstaden. Sosialdemokratene støtter forslaget, sier partileder Mette Frederiksen. Forslaget skal etter planen ferdigbehandlet i løpet av sommeren.

Overborgermester Jensen er fornøyd, men sier at det mildest talt bare løser en mindre del av tiggeproblemet i København. Han påpeker at noe også må gjøres, for eksempel med alle som sover på gata i byen, som han mener bidrar til å skape utrygghet for folk. Politiet i København har hittil i år tømt 25 leire med romfolk, noe som ifølge regjeringen ikke er nok.

(©NTB)